O que é necessário saber para fazer apostas esportivas online no Brasil?

01/04/2022 | 14:55



Toda a indústria de apostas esportivas online no Brasil está evoluindo a um ritmo muito acelerado. Com cada vez mais operadores de qualidade, oferecendo promoções e ofertas gigantes, é necessário compreender que tipo de cuidados se deverá ter para fazer apostas online, sempre com segurança e transparência. Até porque, segundo informações oficiais, o mercado de apostas online somente será regulamentado no final de 2022.

Isso significa que, para além do Sporting beta, será possível testar sua sorte e conhecimento nos diferentes mercados de apostas de forma segura e protegida. Isso porque, enquanto não existe a tal regulamentação, a realidade é que os operadores com licenças válidas podem aceitar novos apostadores brasileiros, com total legalidade. Porém, mesmo se você fizer suas apostas esportivas legalmente, atente-se aos seguintes cuidados.

Compreender como as ofertas realmente funcionam

Mais do que saber qual é o montante de bônus que você terá direito, o mais importante é que entenda quais são os diferentes requisitos de apostas que terá de cumprir, caso queira realmente sacar o valor das ofertas que estava recebendo. Portanto, avalie a dificuldade do Roll Over do seu bônus, mais do que o valor que estará recebendo atualmente.

O mesmo se aplica para qualquer outro tipo de promoção, quer seja para aposta grátis, reembolsos ou bônus de depósito. Compreenda quais pontos têm de ser respeitados, maximizando assim suas chances de conseguir sacar o valor que recebeu. Em momento algum você será obrigado a ter que aceitar um bônus, caso não queira aproveitar.

Desenvolva uma gestão de banca e emocional desde cedo

Para que você possa fazer suas apostas esportivas online por um longo período de tempo e com total controle, é necessário desenvolver estratégias que o ajudem na gestão de banca. É importante que você saiba que a maioria dos apostadores mais experientes, por muito sucesso ou erros que estejam cometendo em um determinado dia de apostas, jamais ultrapassam os 10% do valor total de sua banca apostando.

Isso irá permitir que, mesmo com vários dias ruins seguidos, os apostadores tenham outras chances de conseguir recuperar e demonstrar seu valor. Está também comprovado que essa gestão de banca rigorosa irá ajudar muito a não perder o controle emocional. Para tal, sempre compreenda porque uma aposta deve ser feita. Você só prosseguirá com a aposta após conseguir justificá-la.

Aceitar apenas apostas com as maiores odds possíveis

Um dos erros mais comuns entre apostadores iniciantes é não dar grande importância ao valor de odds médias. Porém, aceitar apostar sempre nas maiores odds é um dos primeiros passos. Por que motivo iria aceitar apostar em uma vitória do Flamengo com odd de 1,50, quando uma outra casa, precisamente para o mesmo mercado de apostas, está oferecendo uma odd de 1,60?

Essas pequenas ações irão fazer uma enorme diferença no montante que, no final do dia, irá ficar como retorno em suas apostas. Portanto, tenha sempre esse cuidado, uma vez que a missão de qualquer apostador é conseguir o maior retorno potencial, ao mesmo tempo que o grau de risco é o mínimo possível. Ao ter perfeita noção disso, você estará mais próximo de conseguir apostar em situações vantajosas, não aceitando qualquer tipo de odd ou oferta que um determinado site de apostas oferecer. Por isso mesmo é que, quanto mais informado estiver, melhores resultados poderá atingir.