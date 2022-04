Emma Heming, esposa de Bruce Willis, publica primeira imagem nas redes sociais após diagnóstico de afasia do ator

01/04/2022 | 14:10



Emma Heming, esposa de Bruce Willis, publicou no Instagram nesta sexta-feira, dia 1, fotos do ator com a filha do casal para comemorar o aniversário de 10 anos de idade da meninas.

É a primeira publicação de Emma após o diagnóstico de afasia do amado, que consiste na alteração da capacidade do paciente e se comunicar, de falar ou escrever.

É isso, bebê! Sonhe alto, continue alcançando as estrelas e lembre-se de viver ao máximo. Feliz aniversário de 10 anos para nossa Mabel. Você é coração e alma. Obrigada por nos escolher, porque você é muito amada e respeitada, escreveu a modelo na legenda da publicação.

Bruce e Emma estão casados desde 2009 e possuem duas filhas: Mabel e Evelyn - o astro também é pai de Rumer, Tallulah e Scout, fruto de seu relacionamento com Demi Moore.