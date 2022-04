Adnan treina no Santos... ...mas fica no Corinthians. O ensinamento de Rivellino.

Ademir Medici

Roberto Redivo: “destroca, Adnan...”

Depoimento: Adnan Abou Rizk.

Em Ribeirão Pires, jogamos futebol de campo no Ribeirão Pires FC e futebol de salão no Caçula. Antes de treinar no Corinthians, fui levado ao Santos pelo Sr. Firmino.

No Santos, treinei com os profissionais, mas não fui muito bem. O Sr. Ernesto gostou, quis que eu continuasse. O Sr. Dimasi insistiu que eu fosse para o Corinthians.

- Você é corintiano e vai treinar no Santos? Vou te levar para o Corinthians.

Voltei a Santos, procurei o Sr. Ernesto, precisava me explicar.

- Sr. Ernesto, infelizmente não vou poder vir mais.

- Mas, por quê?

- Porque vou perder aulas em Santo André.

- Você sai mais cedo do treino. A hora que quiser sair, você sai.

O certo é que ficamos no Corinthians. Fomos campeões paulistas em 1965.

Foram muitas passagens. O contato com Rivellino, um ano mais velho que eu e o Luiz Américo. Estava no vestiário. Recebi a faixa para colocar no pé. Não sabia por. O Rivellino ainda era chamado de Roberto.

- Ô, garoto. Não é assim que coloca a faixa. Espera aí.

E o Rivellino colocou a faixa nos meus pés.

A gente ia aos treinos e jogos de trem, mesmo quando profissionais. No Brás, pegava o ônibus para o Parque São Jorge. Acabava o treino, saia correndo pra jogar baralho com os velhinhos aqui em Ribeirão.

A gente não dava valor pro futebol. Meu pai mandava “parar com isso”. Ele também não gostava que a gente jogasse. A turma insistia:

- Deixa o Adnan jogar, é bom.

Naquela época, a mídia não era como hoje. As pessoas só conheciam o Pelé, o Rivellino, e olha lá se reconhecessem o próprio Ademir da Guia. No trem a gente não era reconhecido. Saíamos do treino na hora da saída dos operários. Vinha apertado no trem. Era terrível.

Nos tempos do externato, saia da escola e corria pra casa. Tirava o sapato pra jogar bola. Cada racha! Nosso time era o Palmeirinha. Jogava descalço, punha uma faixa no peito para diferenciar do outro time. A gente jogava no antigo campo do RPFC. No campo tinha até formigueiro. E a gente, descalço.

Depois veio o juvenil RPFC. Vinha muita caravana de Santos. Roberto Redivo era o presidente do clube.

- Destroca, você vai jogar no principal, à tarde.

Eu juvenil entre os mais velhos. Na primeira partida, 1 a 0, gol meu. Era tudo automático. A gente cresceu no futebol. Futebol moleque, diferente de hoje em dia.

Eu não era de chutar forte para o gol. O goleiro saía, eu tocava. Era mais de meio de campo. Lançava. Luiz Américo não. Era volante. Tocava, recebia e chutava. Ele despontava mais que eu.





Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Américo

VELHA GUARDA. O Ribeirão Pires em campo. Identificação de Luiz Américo: Antonucho Grecco (o primeiro em pé à esquerda) e Aurélio Carpinelli, diretores, Valim, Naio, Bruno Gianasi, Ninão, Fiori Prisco, Silvio Grecco, Brandão (jogador do Corinthians), Fioravante Zampol, Euclides Menato e Frederico Bressan (delegado); agachados: Pinheirinho, Caetano Turelli, Fiori Palatti, Bruno Maziero e Joãozinho Grecco

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 4 de abril de 1972 – Ano 14, edição 1808

MANCHETE – Cooperação será tema dos presidentes Medici (Brasil) e Hugo Suarez (Bolívia). Encontro hoje (4-4-1972) em Corumbá.

IMIGRANTES – Construção da rodovia em sua fase mais difícil: vencer a Serra do Mar. Prioridade 1 do governo Laudo Natel. Serão 12 quilômetros, oito em viadutos e quatro em túneis. Até o final de 1972, serão 8.500 pessoas trabalhando nas obras.

DIADEMA – Plano prevê pavimentação das ruas Regente Feijó, Felipe Camarão, Tiradentes, Bandeirantes, Carlos Gomes, Alvares Cabral e Avenida Serraria.

EM 4 DE ABRIL DE...

1917 – Inaugurado novo serviço de tráfego telegráfico entre São Paulo e Santos. A transmissão é feita pelos aparelhos da Western Telegraph Co, que estendeu um circuito entre as duas cidades, cobrindo o território do Grande ABC.

1957 – Oswaldo Massei e Lauro Garcia tomam posse como prefeito e vice de São Caetano.

Anacleto Campanella deixa o cargo de prefeito e apresenta volume de 150 páginas sobre os quatro anos de sua administração. Campanella projetava se candidatar a deputado.

1972 – São Caetano conclui a execução de galeria no Córrego do Moinho.

1977 – Estado anuncia construção de estação de tratamento de esgotos na confluência do Rio Tamanduateí com o Ribeirão dos Meninos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Alfredo Marcondes, Aramina, Cruzália, Itajobi, Jaci, Marília e São José do Rio Pardo

Pelo Brasil: em Sergipe, Aquidabã; na Paraíba, Coremas; na Bahia, Dom Macedo Costa; no Rio Grande do Norte, Extremoz e Governador Dix-Sept Rosado; no Espírito Santo, Presidente Kennedy; e no Rio Grande do Sul, São Gabriel,

SANTO DO DIA

ISIDORO DE SEVILHA (560 - 636). Considerado o Pai dos Concílios e mestre da Igreja da Idade Média

Falecimentos

Santo André

Dirce Divido Della Monica, 94. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Joaquina Ladeia, 91. Natural de Araguaçu (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Leonildo Rodrigues Tesotto, 86. Natural de Mogi Guaçu (São Paulo). Residia na Vila Brasilina, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Socorro da Silva, 86. Natural de Timon (Amazonas). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Celso Lodi, 78. Natural de Leme (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

Luiz Fernando Fruet de Stephani, 59. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Diadema

Maria Amaro de Souza, 77. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Diego Queiroz da Silva, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Líder de produção. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

João Batista Rodrigues, 67. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no Jardim Celeste, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Ribeirão Pires. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).