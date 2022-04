PMI industrial global cai a 53,0 em março, ao menor nível em 18 meses

01/04/2022 | 13:38



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global, medido em conjunto por S&P Global e JPMorgan, recuou a 53,0 pontos em março - no menor nível em 18 meses - ante 53,7 em fevereiro. O indicador, entretanto, se manteve acima da marca 50, que separa a expansão da contração.

As leituras do PMI nacional ficaram acima da marca de 50,0 para 23 das 30 nações para as quais os dados de março estavam disponíveis.

De acordo com o relatório, América do Norte e zona do euro mantiveram crescimento mais brilhante em pontos. Seis das dez nações mais bem classificadas eram membros do bloco monetário do euro, enquanto os EUA e o Canadá estavam em quarta e terceira posições, respectivamente.

"Fabricantes estão sendo atingidos por vários ventos contrários. Na Europa, a guerra na Ucrânia está criando um empecilho para a atividade enquanto cadeias de suprimentos globais correm o risco de deterioração à medida que a China luta contra o pior surto de covid-19. Os EUA foram um ponto brilhante no relatório de hoje, onde o PMI registrou um salto sólido", analisa Olya Borichevska, economista no JPMorgan.