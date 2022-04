Após 28 anos no ar, Bom Dia & Cia chega ao fim e Silvia Abravanel se despede do programa

01/04/2022 | 13:10



O fim de uma era! Nesta sexta-feira, dia 1 de abril, aconteceu a última transmissão do Bom Dia & Cia - após 28 anos no ar, o programa não fará mais parte grade de programação do SBT e será substituído pelo Primeiro Impacto. Apresentado por Silvia Abravanel desde 2015, a atração infantil esteve presente nas manhãs de crianças brasileiras e deixará muitas saudades.

A filha de Silvio Santos abriu a última exibição se despedindo do programa e fazendo alguns agradecimentos.

- Bom dia gente! Estamos aqui no nosso último programa que vai ar. Eu estou agradecendo pela nossa família Bom Dia & Cia. A gente agradece muito pelo recebimento de vocês, na casa de vocês, comigo por seis anos e com todo o nosso elenco de apresentadores por trinta anos e é isso que temos para hoje. Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês.

A apresentadora também pediu desculpas por um erro cometido no dia anterior.

- Desculpa por todos os nossos erros. Inclusive, cometi um erro gravíssimo ontem impensado e vou consertar esse erro hoje. Sem querer parei a roleta do menino, nem sei porque fiz isso. Mas eu vou corrigir, viu, Pedro, que está me assistindo aí? Eu vou entrar em contato e a gente vai resolver essa situação. E eu convido então você para vir brincar com a gente e comemorar nossa despedida. Eu detesto despedidas, a gente deixa um até logo e até breve.

Com desenhos animados, games e sorteio de prêmios, a atração marcou a infância de inúmeros brasileiros - a atração começou a ser exibido em 2 de agosto de 1993, sendo Eliana a primeira a pisar no estúdio.

Ao longo dos 28 anos na telinha, o Bom Dia & Cia passou por diversos formatos e serviu de palco para muitos apresentadores. Além disso, também alavancou a carreira de personalidades como Priscilla Alcântara, Yudi Tamashiro e Maisa S