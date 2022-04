Laís Caldas, Tadeu Schmidt e Ana Clara comentam sobre estado de saúde de Rodrigo Mussi

01/04/2022 | 13:10



A ex-BBB Laís Caldas pediu oração para o colega de confinamento, Rodrigo Mussi, que está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo após sofrer um acidente de carro na noite da última quinta-feira, dia 31.

Vamos juntos emanar muita energia positiva, para que ele saia dessa o mais rápido possível. Forças Rodrigo, fique bem logo!, escreveu a médica.

O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, também falou sobre o episódio durante o final da edição do BBB na última quinta-feira, dia 31, e atualizou o público sobre o estado de saúde do influenciador.

Agora à noite recebemos a informação de que o nosso querido Rodrigo Mussi, participante do 'BBB 22' sofreu um acidente em São Paulo. Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que nos informou que o estado de saúde dele é delicado, porém estável. Estamos todos torcendo muito pela recuperação do Rodrigo, falou.

Ana Clara, que foi apontada como affair de Mussi, comentou sobre o assunto durante o programa Fora da Casa, da Globoplay.

Como vocês acabaram de assistir com o Tadeu, as notícias que a gente tem sobre o quadro do Rodrigo é que ele está estável. E claro, a gente aqui do Gshow, toda nossa equipe, estamos torcendo muito pela recuperação. Que ele se recupere logo, e em breve, desejou.

Ana Clara voltou a falar sobre o acidente no Twitter.

Noite muito angustiante, triste. Torcendo de coração pela recuperação do Rodrigo.