Governo do Estado admite estadualização do Hospital de Clínicas de São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



01/04/2022 | 13:00



Em sua primeira agenda como governador do Estado de São Paulo em uma cidade fora da Capital, Rodrigo Garcia (PSDB), admitiu a possibilidade de estadualizar o Hospital de Clínicas de São Bernardo. Junto do prefeito do município, Orlando Morando (PSDB), o mandatário do Palácio dos Bandeirantes visitou o equipamento de saúde hoje pela manhã.

Conforme o governador do Estado o estudo de estadualização do Hospital de Clínicas segue em curso pela secretária de Saúde do Estado de São Paulo e, caso seja acatado pela gestão do governo, Garcia afirmou que o equipamento de saúde poderá receber investimentos ainda este ano.

“A discussão (de estadualização do Hospital de Clínicas) está sendo feita pela secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Vamos avaliar para fazer estadualização, ainda que seja de maneira fatiada, para que esse ano o hospital já possa receber investimento e fazer (do Hospital de Clínicas) um grande equipamento estadual”, afirmou o governador Rodrigo Garcia.

Caso a estadualização do equipamento ocorra atende pedido do prefeito Orlando Morando que, desde o ano passado, oficializou demanda tanto para o ex-governador João Doria (PSDB), e que deixou o comando da administração ontem, quanto para Garcia, quando ele ainda era vice-governador.

O prefeito Orlando Morando aproveitou o evento para, mais uma vez, fazer pedido formal a Rodrigo Garcia. O chefe do Executivo municipal sustenta que, no mínimo, 25% dos atendimentos dentro do equipamento de saúde são para pessoas que não moram em São Bernardo.

“Podemos consideram este um hospital regional. Falamos aqui que o número de atendimentos de pessoas de fora chega a 25%, mas tenho certeza que o valor é bem mais que isso”, declarou Orlando Morando. “Não problema em atender pessoas de fora, mas o que não dá é só pagar com recurso do município.

]A cidade não aguenta e eu não tenho vergonha de pedir ajuda”, emendou o prefeito a Garcia.