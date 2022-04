Desceu até o chão! Neymar Jr. faz coreografia de Envolver de Anitta e dispara: Presente de aniversário

01/04/2022 | 12:11



Neymar Jr. entrou na onda e fez sua versão da coreografia de Envolver, novo hit de sucesso de Anitta. O craque compartilhou o momento nas redes sociais, e disse ser parte de seu presente de aniversário para a cantora.

Vale lembrar que Anitta completou 29 anos de idade no último dia 30 de março, poucos dias depois de chegar ao Top 1 Global no Spotify.

Novo amor à vista!

Inclusive, Anitta chegou aos 29 anos de idade arrasando. Além de estar no auge de sua carreira, parece que a cantora pode ter encontrado um novo amor.

Segundo informações do jornal Extra, a cantora anda bem próxima da estrela do rap Jack Harlow. Os dois estão sendo vistos juntos com cada vez mais frequência, e estão até trocando interações na redes sociais.

Os dois estiveram juntos em uma festa promovida por Ronaldinho Gaúcho em Miami, nos Estados Unidos. Logo depois, Jack estava em uma festa de aniversário surpresa na casa de Anitta, no Brasil. E, antes disso, nos Stories, ele chegou a gravar a cantora sendo abordada por alguns fãs.

Será que tem coisa aí?