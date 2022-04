Após cirurgias, irmão de Rodrigo Mussi faz atualização do estado de saúde do ex-BBB: Foram bem sucedidas

01/04/2022 | 12:10



Atualização! O irmão de Rodrigo Mussi usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, dia 01, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do ex-BBB, que segue internado após sofrer um acidente de carro na última quinta-feira, dia 31. Mussi estava sem cinto de segurança, em um carro de aplicativo, e com a colisão foi arremessado para frente. Com diversas lesões e traumatismo craniano, Rodrigo passou por cirurgias no Hospital das Clínicas em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, Diogo agradeceu o carinho e afirmou que as cirurgias foram bem sucedidas:

As cirurgias foram bem sucedidas. O Rodrigo está na UTI se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho. Vamos continuar nessa corrente positiva, escreveu.

O motorista de aplicativo que estava dirigindo concedeu uma entrevista para Globo e afirmou que pode ter dado uma cochilada:

Só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado um cochilada e infelizmente teve o acidente, disse.