Cauã Reymond enfrenta chuva para curtir noite com amigos

01/04/2022 | 12:10



ente como a gente, Cauã Reymond decidiu curtir a noite da última quinta-feira, dia 31, com os amigos. No entanto, o ator foi pego desprevenido por uma baita chuva e precisou se esconder no guarda-chuva do segurança do estacionamento. Quem nunca, não é mesmo?

O local escolhido pelo artista foi um famoso restaurante japonês, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Cauã escolheu uma mesa do lado de fora do estabelecimento e curtiu bons drinks. Além disso, ele mostrou que é um galã acessível! Todo sorridente, o ator atendeu aos fãs que apareceram no restaurante e tirou fotos.

Rolou até beijinho apaixonado com a esposa, Marian Goldfarb, e, na hora de ir embora, Reymond ainda conversou com os paparazzi e esbanjou simpatia. Nada como uma chuvinha para lavar a alma.