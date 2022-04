Investimentos em construção sobem 0,5% em fevereiro ante janeiro nos EUA

01/04/2022 | 12:00



Os investimentos em construção nos Estados Unidos tiveram aumento de 0,5% em fevereiro ante janeiro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta maior, de 1%.

Já o avanço mensal dos investimentos em janeiro foi revisado para baixo, de 1,3% para 0,7%.