7 atrações em Bonito perfeitas para quem tem mais de 60 anos

01/04/2022 | 11:55



As atrações em Bonito costumam ser associadas a esportes de aventura e experiências radicais, mas a cidade oferece uma série de atividades para quem tem mais de 60 anos. A idade, por lá, não pesa na hora de conhecer alguns dos principais pontos turísticos da cidade do Mato Grosso do Sul., como o Rio do Peixe e até mesmo o Abismo Anhumas.

Na prática, é possível realizar não apenas a flutuação nos rios da região, como também fazer trilhas leves rumo às cachoeiras e grutas do destino. Afinal, não são poucas as que oferecem a acessibilidade necessária.

7 atrações em Bonito

Daniel De Granville – Divulgação Abismo Anhumas

A Acqua Studio de Viagens, que oferece opções de roteiros pelos principais atrativos locais, listou sete atrações de Bonito que podem ser visitadas tranquilamente por quem tem mais de 60 anos. Confira:

Parque das Cachoeiras

Grutas de São Miguel

Tour de bote

Rio do Peixe

Aquário Natural

Balneário do Sol

Abismo Anhumas

Parque das Cachoeiras

A 17 km de Bonito, o Parque das Cachoeiras tem trilhas leves cercadas de árvores, animais e, claro, belas cachoeiras. No espaço, é possível aproveitar várias paradas para banho em cachoeiras e piscinas naturais do Rio Mimoso. Um dos destaques é a Cachoeira da Carretilha.

Grutas de São Miguel

As grutas de São Miguel estão localizadas próximas a Gruta do Lago Azul e se diferenciam pelos espeleotemas com formas diferentes. Ali, também é possível encontrar estalactites, estalagmites, travertinos, coraloides e pérolas, assim como animais como morcegos e corujas.

Tour de bote

Para quem não dispensa um pouco de adrenalina, vale a pena fazer o passeio de bote do Eco Park Porto da Ilha. A 12 quilômetros de distância de Bonito, no Rio Formoso, a atividade percorre corredeiras e cachoeiras, além de possibilitar a contemplação de toda a natureza ao redor e dos animais silvestres.

Rio do Peixe

Entre Bonito a Bodoquena, as cachoeiras do Rio do Peixe estão entre as favoritas de quem vai à região. Além de contemplar e se banhar nas onze quedas d’água da Fazenda Água Viva, é possível observar animais durante as trilhas.

Aquário Natural

Daniel De Granville – Divulgação Aquário-Natural

Situado dentro da Reserva Ecológica Baía Bonita, o Aquário Natural é uma das principais atrações de Bonito. Nele, é possível fazer flutuações no Rio Baía Bonita, que tem águas cristalinas e grande quantidade de peixes. O percurso de flutuação tem cerca de 800 metros e segue até o encontro dos rios Formoso e Formosinho.

Balneário do Sol

Ideal para descansar, o Balneário do Sol está localizado às margens do Rio Formoso e conta com estrutura para nadar tanto em piscinas quanto no próprio rio, em meio a cardumes de peixes. Rodeado de verde e de águas transparentes, é perfeito para quem deseja relaxar por algumas horas.

Abismo Anhumas

Com águas transparentes e cavernas, o Abismo Anhumas é um dos cartões-postais de Bonito. Os paredões que cercam o abismo preservam um lago subterrâneo de águas límpidas. Para ver isso de perto, é possível recorrer a um rapel elétrico, que desce e sobe o visitante por 72 metros. O processo, que é feito em poucos minutos, é acessível, inclusive, para cadeirantes.

