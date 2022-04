Veja como ativar a conta do Telecine Play dentro do Globoplay

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/04/2022 | 11:55



A partir de hoje (1º de abril), os usuários devem acessar o Telecine Play dentro do Globoplay. A descontinuação do aplicativo próprio faz parte de uma estratégia do Grupo Globo, que visa fortalecer o serviço ao unificar as operações. Isso não significa, no entanto, que o usuário de um dos streamings terá acesso ao outro. As assinaturas seguem independentes.

Se você é proprietário do serviço Telecine Play, aprenda a vinculá-lo à conta do Globoplay para seguir aproveitando o catálogo de filmes e documentários:

1. Acesse o Globoplay pelo navegador ou via aplicativo (disponível para Android e iOS). Em seguida, dê um toque na silhueta de um bonequinho e aperte “Entrar com operadora”.

2. Na nova tela, clique em “Acessar conta Globo”.

3. Coloque o login e a senha de sua conta Globo. Caso ainda não tenha perfil na plataforma, veja neste tutorial como criar um.

4. Agora, vá até “Selecionar operadora”.

5. Escolha a sua operadora e faça o login de acordo com as instruções da tela.

6. Para concluir a sincronização das contas, basta aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade da Globo.

7. Pronto! Aperte “Ir para o conteúdo” e confira o catálogo do Telecine Play dentro do Globoplay.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como ativar a conta do Telecine Play dentro do Globoplay. O tutorial foi realizado via navegador, mas é similar por aplicativo: