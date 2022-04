Viih Tube é criticada por assumir redes de Rodrigo Mussi após grave acidente e desabafa: Vocês não fariam isso por um amigo?

01/04/2022 | 11:11



Que o mundo da internet tem altos e baixos, ninguém pode negar. E uma prova disso é que, às vezes, os famosos acabam rebatendo haters na web após sofrerem com alguns comentários.

Dessa vez quem perdeu a paciência foi Viih Tube, que assumir as redes sociais de Rodrigo Mussi para passar informações sobre o ex-BBB, que sofreu um grave acidente de carro e está em estado de máxima atenção.

A youtuber foi criticada por conta da atitude e desabafou:

Num momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que estou me achando a namorada dele, isso me preocupa, vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde que ele saiu e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação, sei que ele confia em mim, não enche p***a.