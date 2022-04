Gustavo vence a Prova do Líder no BBB22!

01/04/2022 | 11:10



Prova do líder de pontaria, força e como de costume, precisão no BBB22!

Nesta quinta-feira, dia 31, Linn da Quebrada passou a coroa da liderança para frente.

A prova desta semana consistiu no seguinte: os participantes deveriam, cada um na sua vez, jogar bolas em uma pista como se fosse um boliche, mas ao final do percurso, precisavam acertar alvos com diferentes pontuações. A ordem de jogada foi definida por sorteio.

Foram cinco rodadas iniciais, das quais apenas três brothers passaram para a final, com duas rodadas. Foram eles Douglas Silva, Paulo André e Gustavo, respectivamente.

A pontuação foi zerada para as rodadas finais. Após as duas rodadas rolou um empate entre Gustavo e Paulo André, e foi preciso uma rodada extra para definir o líder. Acontece que foi preciso uma série de rodadas pois todas acabaram em empate, até que finalmente veio aí e o grande campeão foi Gustavo!

O brother escolheu Douglas e PA para ficarem no vip com ele!