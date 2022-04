Duda Nagle procura apartamento após crise em casamento com Sabrina Sato

01/04/2022 | 11:11



Ao que parece, o casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle não está indo de vento em popa. Isso porque, segundo Fábia Oliveira, o ator estaria procurando um apartamento em São Paulo após a crise conjugal.

Recentemente, Sato participou do Fantástico, da TV Globo, e revelou que o casal havia passado por um período conturbado, por isso não estavam tão presentes nas datas importantes um do outro. No entanto, para o Saia Justa, a apresentadora confirmou que tudo já estava resolvido e eram apenas briguinhas de casal.

- À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente. Esses dias a gente namora, esses dias a gente janta. A gente descobriu nas crises que precisava disso, disparou.

Apesar disso, o novo apê de Duda já está com tudo pronto. Qual seria o motivo, então? Procurada pela jornalista, a assessoria informou que a propriedade é para Leda Nagle, a mãe do artista.