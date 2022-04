1° de abril: 5 histórias surpreendentes que parecem até mentira

Da Redação

Do 33Giga



01/04/2022 | 10:55



Em uma época em que as notícias se espalham cada vez mais rápido, o 1º de abril pode ser o dia em que as pessoas ficam ainda mais confusas. É comum se deparar com um assunto que, de tão estapafúrdio, paia a dúvida se é verdade ou não.

No Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos concorrente do TikTok, essa temática é uma tendência na plataforma com perfis que abordam as mais diversas curiosidades. Entre os conteúdos, há histórias de pessoas que comem somente carne crua, um homem que não toma banho há mais de 60 anos, a pessoa mais rica da história, a pedra mais misteriosa do planeta terra e a pessoa mais sortuda do mundo.

Os fatos a seguir parecem inventados por uma mente muito criativa, mas – ao que tudo indica – são apenas algumas verdades desse mundo bizarro.

Confira a seguir:

Chael Lemos: Conheça a história do homem que não toma banho há mais de 60 anos – https://s.kw.ai/p/s25nOBR7

Fatos Desconhecidos: Saiba quem foi o homem mais rico do mundo – https://s.kw.ai/p/suBpVV74

Muitos Querem Saber: veja a história da pessoa considerada a mais sortuda no mundo – https://s.kw.ai/p/HLwkKB1Z

Ana Woycic: Entenda por que essa pedra é a mais misteriosa do planeta terra – https://s.kw.ai/p/uBwAD7NI

Pedro Martins: Conheça o homem que só come comida crua – https://m.kwai.com/photo/150000126783135/150060511467033