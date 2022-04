Governo nomeia novo presidente da Embratur

01/04/2022 | 10:32



O governo federal nomeou Silvio Santos do Nascimento para o cargo de diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), conforme publicação em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira, 31.

Silvio Santos do Nascimento terá mandato de quatro anos no cargo e assume o comando do órgão no lugar de Carlos Brito, que na quinta-feira se tornou ministro do Turismo, depois da saída do então titular da pasta, Gilson Machado, para concorrer a uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

Nascimento já atuava na Embratur como diretor de Marketing, Inteligência e Comunicação. Agora, este cargo será ocupado por Karisa Vilas Boas Nogueira, nomeada nesta sexta-feira. Ela também terá mandato de quatro anos no posto.