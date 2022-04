Fevereiro registra saldo positivo de empregos em Diadema

Da Redação



01/04/2022 | 09:26



Diadema mantém sua recuperação econômica na geração de empregos. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de fevereiro confirmam que o município segue gerando oportunidades na cidade. O saldo positivo foi de 240 postos de trabalho.

Em janeiro, Diadema já havia computado mais admissões que demissões, segundo o Caged. Assim, o saldo do ano na cidade é de 303 vagas de emprego abertas em dois meses.

O boletim informativo de fevereiro do Caged mostra que o setor de serviços foi o que mais registrou oportunidades na cidade, com saldo de 357 postos. No comércio foram criadas 49 vagas. Na construção, 22. Somente na indústria é que houve mais demissão que contratação (gerando saldo negativo de 177 vagas).

“Fechar mais um mês com saldo positivo na geração de empregos reforça que a política adotada pelo prefeito Filippi está no caminho certo. Com a redução dos casos de Covid e aumento da vacinação da nossa população, vislumbramos um cenário otimista, de recuperação constante da nossa economia”, comentou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Patty Ferreira.

O cenário apresentado é fruto de nova política para a economia de Diadema, iniciada em janeiro de 2021. Desde então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho voltou a estreitar relações com empresas e comércio da cidade, além de estimular a geração de oportunidades em setores em expansão, como a tecnologia.

O Emprega Diadema – Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda Digital, criado no ano passado para facilitar a intermediação entre pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho e empresas à procura de talentos, foi outro mecanismo pilar para mudança da política econômica de Diadema. Em oito meses, o Emprega Diadema conseguiu auxiliar a contratação de 407 pessoas.