Rússia vê progresso nas negociações com a Ucrânia

01/04/2022 | 09:15



Embora um acordo de paz ainda não tenha sido alcançado, a Rússia já vê progresso nas negociações com a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira, 1º de abril, que Kiev tem mostrado "muito mais entendimento" das demandas de Moscou, especialmente sobre as regiões separatistas e a neutralidade do governo ucraniano, ou seja, o compromisso de que a Ucrânia não se unirá a nenhuma aliança militar.

O Kremlin prepara agora resposta às propostas de Kiev feitas na última rodada de negociações, na terça-feira, 29, e vai apresentá-la no novo encontro entre os dois lados, que acontece virtualmente nesta sexta-feira. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS