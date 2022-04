Confiança do setor manufatureiro piora pela 1ª vez em sete trimestres no Japão

01/04/2022 | 09:13



A confiança do setor manufatureiro do Japão se deteriorou pela primeira vez em quase dois anos, refletindo preocupações com a invasão da Ucrânia pela Rússia e o salto nos preços de energia e de matérias primas.

O principal índice de sentimento de grandes fabricantes caiu de 17 em dezembro para 14 em março, segundo o relatório "Tankan" do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), que é divulgado trimestralmente.

A leitura marcou a primeira queda na confiança em sete trimestres.

O índice reflete o porcentual de empresas japonesas que descreveram as condições de negócios como favoráveis menos as que relataram condições desfavoráveis.