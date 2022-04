Viih Tube está no hospital com a família de Rodrigo Mussi: Apenas orem por ele

01/04/2022 | 09:10



Rodrigo Mussi ainda não tem noção da torcida e do apoio que ele e a sua família estão recebendo após o acidente de carro que ele sofreu na noite da última quinta-feira, dia 31. Internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o modelo passou por uma cirurgia na cabeça e está em observação.

Quem está acompanhando de perto e prestando toda assistência é a influenciadora digital Viih Tube, com quem o brother trocou alguns beijos no Lollapalooza. Através das redes sociais, ela está atualizando o estado de saúde de Mussi e pedindo orações aos fãs e amigos:

Pessoal, eu estou no hospital com a família do Rodrigo, não sei como pedir isso a vocês, mas Rodrigo não era uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele! Não acreditem em tudo que vocês leem, até nesses momentos existem pessoas querendo manchete! Estamos 24h com os médicos e confiem apenas no que verem lá. Mas, neste momento, é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor.

Na manhã desta sexta-feira, dia 01, Viih se pronunciou no Twitter:

Gente bom dia, vindo aqui só agradecer mesmo a todos amigos dele que me chamaram pra ajudar em qualquer coisa, ele vai ficar feliz demais com tanta gente que o ama e todas as correntes de oração que fizeram, ansiosa pra contar tudo pra ele e o quanto ele é querido por vocês, escreveu ela.