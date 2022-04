Operação da Polícia Militar prende 24 criminosos

Da Redação



01/04/2022 | 08:51



O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis (CPA/M-6) Coronel PM Gilson Hélio dos Santos divulgou nesta quinta-feira o balanço final da Operação "Grande ABC Mais Seguro" desencadeada na quarta-feira dia (30) nos sete municípios do Grande ABC, durante todo o transcorrer do dia e com uma forte concentração policial no município de São Bernardo do Campo no período da tarde.

Na edição de ontem, o Diário noticiou que representantes das polícias Civil e Militar realizaram encontro no CPA/M-6 (Comando de Policiamento de

Área Metropolitana 6), em Santo André, para debater os índices criminais da região, divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), e as

medidas preventivas que serão adotadas para combater a criminalidadenos municípios.

O principal foco da operação, que contou com mais de 450 policiais militares e cerca de 220 viaturas da Polícia Militar, incluindo equipes BAEP, Força Tática, ROCAM, RPM, Cavalaria e o Helicóptero Águia da Polícia Militar, foi o combate ao crescimento da criminalidade, em especial os crimes de roubos praticados por criminosos que utilizam-se de motocicletas.

As ações policiais militares estrategicamente planejadas e direcionadas, proporcionaram resultados extremamente significativos para região, com a prisão de 24 ( vinte e quatro) Criminosos, sendo que 04 (quatro) deles estavam Procurados pela Justiça e os demais, presos em flagrante delito pelos crimes de Roubo, Receptação, Furto e Porte ilegal de arma de Fogo, com a apreensão de 03 (três) Armas de fogo e munições.

Foram fiscalizados mais de 1.200 veículos, entre carros e motos, sendo que as ações policiais proporcionaram a recuperação de 24 ( vinte quatro) veículos furtados/roubados, que após foram devolvidos aos seus respectivos proprietários. As fiscalizações também proporcionaram que 41 (quarenta e uma) motocicletas irregulares fossem apreendidas e retiradas das ruas.

Para o Coronel Hélio, a operação que foi disseminada em toda região do ABC, teve resultados significativos, inclusive porque proporcionou a recuperação de um caminhão e sua carga roubada, como a prisão de quatro criminosos que participaram do roubo e ainda, em outro ponto da cidade, a prisão de outros dois criminosos armados, ocupando uma motocicleta furtada e que estavam praticando inúmeros roubos na região do Jardim Bom pastor. Ainda segundo o comandante, a Policia Militar vem direcionando o máximo de seus esforços, diariamente, por intermédio de inúmeros policiais militares comprometidos e empenhados numa melhoria da segurança das pessoas e do bem estar comum.