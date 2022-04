Previsto para 2023, Teatro Conchita de Moraes vai ficar pronto em outubro

Renan Soares

Especial para o Diário



01/04/2022 | 08:28



Um dos mais tradicionais equipamentos culturais de Santo André vai reabrir neste ano. O prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou ontem o andamento das obras de revitalização do Teatro Conchita de Moraes, que fica na Praça Rui Barbosa, em Santa Teresinha. A reforma, feita pela Ponto Forte Construções e Empreendimentos, recebeu mais de R$ 3 milhões em investimentos. A expectativa é que o local seja reinaugurado em outubro, antes a estimativa era abril de 2023.

“A obra está em ritmo acelerado e a gente deve ter o teatro de volta para nossa gente, para nossa cidade. Mais um equipamento histórico, simbólico de cultura que a gente devolve para Santo André, aqui no 2º Subdistrito”, comentou Paulo Serra.

A visita, que se iniciou na recepção do teatro, seguiu pelas três salas de ensaio, biblioteca, sala de figurinos, camarins, palco e plateia, que também passam por reforma. Uma das questões que serão resolvidas é a acessibilidade, principalmente no caminho da recepção para o palco, que reduziram a capacidade do teatro de 260 para 210 espectadores.

As obras contemplam a troca completa da cobertura, já que, desde 2013, o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) recomendava que a plateia não fosse usada devido às condições da antiga cobertura. Pisos internos e externos vão ganhar cara nova, os revestimentos relacionados à acústica em paredes e tetos também vão passar por revitalização, assim como os caixilhos, portas e instalações elétricas.

“O Conchita é um símbolo da cidade, em especial para essa região do 2º Subdistrito. Por muito tempo ficou fechado. Ele tinha seu papel, com as escolas livres, mas que não recebia público. Os problemas de acessibilidade eram enormes. Era impossível no formato que tinha aqui ter a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), ter os alvarás e as licenças necessárias para o funcionamento. Além dessa adequação e modernização, vai dar uma nova cara para deixar ele mais atualizado com o que se tem hoje”, finaliza o prefeito.

O Conchita de Moraes também abrigava a ELT (Escola Livre de Teatro), espaço de educação para a formação de atrizes e atores. Com a reforma, o local estará aberto para a ELT e também a ELCV (Escolas Livre de Cinema e Vídeo) e a ELD (Escola Livre de Dança).