Vem aí! Boninho confirma paredão falso no BBB22

01/04/2022 | 08:10



Vem aí! O paredão falso foi confirmado e promete agitar os participantes do BBB22 e o público que acompanha o reality. Na edição passada, Carla Diaz foi a escolhida para participar da dinâmica e foi inesquecível ela retornando de dummie, não é mesmo?!

O que podemos esperar da dinâmica desse ano, não sabemos, só sabemos que o paredão falso vem aí e já foi confirmado por Boninho através das redes sociais. Após um comentário na web, o diretor respondeu:

Podia ser um paredão falso rs, escreveu o internauta.

Então, tem um vindo aí, respondeu Boninho.

Vale pontuar que mesmo com a confirmação do paredão, a data para trollagem ainda não foi confirmada. De qualquer forma, o modo turbo da reta final já chegou e também irá agitar a casa mais vigiada do Brasil. Nesta sexta-feira, dia 01, irá acontecer a Prova do Anjo e a formação do 11º paredão. No domingo, dia 03, ocorrerá a eliminação e mais uma prova do líder junto com formação de paredão. Eita!

Mas e aí, quem você acha que seria interessante para participar da dinâmica?