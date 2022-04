Visto de investidor nos EUA exige aporte de até US$ 1 milhão

Redação

O visto de investidor nos EUA é o EB-5. Para obtê-lo, é preciso fazer um aporte indireto de R$ 800 mil no negócio de outra pessoa no país ou, então, um direto de US$ 1,05 milhão na própria empresa aberta na terra do Tio Sam. E olha que ter esse montante em mãos não é garantia de que o pedido seja aprovado, uma vez que é necessário aplicá-lo em segmentos específicos da economia.

De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional, isso ocorre porque o visto de investidor nos EUA foi criado para impulsionar algumas áreas específicas do país. “O principal intuito do EB-5 é a criação de empregos em setores rurais e com alta procura por funcionários, além de novos planos de infraestrutura. É preciso estar atento a isso para que seu projeto seja reconhecido como válido”, afirma.

Solicitação voltam a ser aceitas

Em junho de 2021, as solicitações para obter o EB-5, visto de investidor nos EUA, foram suspensas por conta da pandemia de covid-19. No entanto, em 10 de março de 2022, a modalidade voltou a ser aceita, atraindo quem deseja se aplicar para o Green Card via aportes financeiros na economia americana.

Segundo Daniel, porén, na prática ainda será preciso esperar até maio para dar entrada nos processos. “Mesmo que (o retorno dos pedidos) já tenha sido aprovado pelo congresso americano, o EB-5 só vai ser oficialmente reiniciado 60 dias após a assinatura do presidente Biden”, explica.

Quem fez a solicitação pouco antes da suspensão deverá sair na frente agora. “Os pedidos que estão paralisados desde julho do ano passado voltarão a ser analisados do ponto em que eles pararam, sem a necessidade de uma nova requisição”, informa.

Visto de investidor nos EUA

Até 2021, a legislação que regulava o visto de investidor nos EUA precisava ser renovada a cada seis meses. Um novo acordo, porém, estendeu as regras atuais até setembro de 2027.

A notícia é boa para quem pretende dar entrada no E-B5, uma vez que o processo ganhou segurança e estabilidade.

Mesmo com um cenário que aparenta estar controlado, no entanto, é importante contar com a ajuda de especialistas na hora de realizar o requerimento de um EB-5. “Para diminuir chances de erros, procure um advogado especializado em direito internacional e apresente todas as informações relevantes para que sua solicitação seja aceita”, recomenda Toledo.

