Dia Mundial do Backup: aprenda a fazer cópias de segurança decentemente

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/04/2022 | 07:55



Hoje (31), é comemorada (nem tanto assim, claro) uma data bastante curiosa ao redor do mundo: Dia Mundial do Backup. A ideia surgiu para conscientizar as pessoas da necessidade de fazer cópias de segurança de seus documentos digitais.

De acordo com um estudo da empresa de segurança ESET, aliás, 50% das pessoas não faz back up porque não sabe como. Bom, o ato em si é bastante simples: basta escolher um local no mundo digital e copiar o que você não quer ou pode perder de jeito algum. Pode ser seus textos no Word, suas planilhas no Excel, sua coleção de filmes ou MP3 e até um TXT com todas as suas senhas.

Uma vez separado o que deseja, coloque nesse local e pronto. É possível fazer cópias de segurança enviando arquivos para seu email ou algum email reserva. É possível copiá-los em seu smartphone, em um pendrive ou HD externo ou na nuvem, com discos virtuais gratuitos ou pagos (como o Google Drive).

Se quiser apelar, pode até enviar para você mesmo em programas de bate-papo que permitam guardar arquivos – como o Messenger, do Facebook, o Telegram e até o WhatsApp (já foi ensinado aqui como falar consigo mesmo no app. Basta fazer isso e enviar a você mesmo os arquivos).

Entretanto, ainda há alguns cuidados ou preocupações que valem a pena ter antes, durante e após fazer o backup. As dicas a seguir são da ESET.

Escolha uma unidade para armazenar os arquivos que seja diferente daquela que contém os documentos originais. Pode ser uma unidade externa ou em uma plataforma de armazenamento em nuvem.

Escolha os arquivos que você deseja fazer backup e salve-os em pastas de maneira ordenada. Não é recomendável fazer backup de todas as informações, pois isso ocupará espaço de armazenamento que poderá ser necessário no futuro. Além disso, o processo de classificação da informação torna-se mais complexo.

Verifique se o backup funciona e se as cópias estão acessíveis. Desta forma, qualquer falha pode ser corrigida a tempo.

Defina uma periodicidade. No caso de armazenar suas cópias de backup na nuvem, isso é mais fácil, pois a maioria delas realiza esse processo automaticamente.

Proteja o local onde o backup foi armazenado. Se for um drive removível, lembre-se que eles são sensíveis ao calor e choque, então você tem que analisar o local onde esses drives estão armazenados. Lembre-se também de que as unidades removíveis têm prazo de validade.

No caso de usar um serviço em nuvem, tente usar uma senha forte e exclusiva e ative a autenticação em duas etapas. Também não se esqueça de configurar a privacidade e a segurança nesses serviços.

Pesquisa ESET

E por falar em pesquisa da ESET, ela revelou mais alguns dados bem curiosos em relação ao processo de backup. Vamos a eles.

Mais de 55% dos pesquisados ??afirmaram fazer cópias como medida preventiva em caso de algum problema de segurança, 59% disseram que fazem backups caso algum dispositivo seja danificado e 26% por medo de serem atacados.

Os tipos de informações que os usuários mais fazem backup são arquivos multimídia e documentos do trabalho ou da universidade, mas 13% responderam que fazem backup de suas senhas. Por fim, a maioria mantém seus backups na nuvem (71%), como Google Drive, Dropbox, One Drive, iCloud, etc., enquanto 60% em drives externos.