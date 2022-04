Uma notícia muito boa

Do Diário do Grande ABC



31/03/2022 | 23:59



O Grande ABC está vencendo a Covid-19. A luz no fim do túnel brilha cada vez com mais intensidade. Duas semanas depois que o governador João Doria (PSDB) desobrigou o uso de máscaras no Estado, restringindo-as ao transporte público e a unidades de saúde, a região passou no teste. Com louvor. Mesmo com a flexibilização de uma das principais medidas de proteção, todos os indicadores pandêmicos estão em queda. Com praticamente toda a população vacinada, as sete cidades impuseram barreiras eficientes à circulação do novo coronavírus.



Não há nenhuma dúvida sobre a eficiência das máscaras no auge da batalha contra a pandemia. Assim como outras medidas não farmacológicas, como o distanciamento físico e a utilização de álcool gel, o uso maciço do item conteve a proliferação da pandemia. Resistiu bravamente até que cientistas e laboratórios pesquisassem, testassem, produzissem, distribuíssem e aplicassem as vacinas contra o coronavírus – esta sim a melhor arma contra o micro-organismo que assusta o planeta há mais de dois anos.



Simples e acessíveis, as máscaras tiveram ampla aceitação por parte da sociedade. Os bons resultados ora colhidos pelo Grande ABC são frutos diretos da adesão da imensa maioria dos indivíduos às orientações das autoridades sanitárias. Os que se recusaram a usar a proteção sobre boca e nariz foram tão poucos que, felizmente, não atrapalharam a consolidação da barreira contra o vírus.



A queda sistemática nos números de pacientes contaminados, internados e mortos com o novo coronavírus nas sete cidades indica, de forma irrefutável, que os moradores do Grande ABC confiam na ciência. Enquanto a sua população vai retomando a normalidade, agora com os rostos livres, a região já sonha com o fim oficial da pandemia, que deve ser decretado em breve pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Aos poucos, a vitória se aproxima. Falta bem pouco para se confirmar a derrota definitiva do vírus, do obscurantismo e do negacionismo – e esta é, sim, uma notícia boa. Muito boa.