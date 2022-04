O impacto do novo ensino médio

Do Diário do Grande ABC



31/03/2022 | 23:59



Em vigor a partir deste ano, o chamado ‘novo ensino médio’ reformula a matriz de referência curricular e propõe nova concepção para essa última fase da educação básica. O assunto gera dúvidas e reflexões, mas respostas surgem a partir do entendimento do cenário contemporâneo e da compreensão das necessidades da educação brasileira, que têm exigido rápidas mudanças e adaptações, impactando diretamente o mercado de trabalho, bem como os rumos da sociedade. A Lei 13.415/2017 institui alterações que estabelecem maior integração e flexibilidade curricular, além da oferta de itinerários formativos para alunos. Ou seja, estruturas fundamentadas a partir de conjuntos de práticas e experiências educativas (projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras possibilidades de trabalho), que os estudantes poderão escolher no ensino médio, tomando como base os eixos estruturantes e as áreas que mais se identificam, como linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias.



Com isso, o novo ensino médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo seus papéis de protagonistas, enquanto participam ativamente do processo de aprendizagem, já que têm autonomia para escolher áreas em que desejam aprofundar seus conhecimentos. Além disso, práticas pedagógicas se organizarão tendo como premissa a aprendizagem, considerando a perspectiva de quem aprende, e não somente de quem ensina. Neste sentido, aprimorarão o autoconhecimento, a autorreflexão e o senso crítico, para que possam encontrar seus caminhos, vocações e habilidades para a efetivação de seus projetos, como a capacidade de acessar, atualizar e produzir conhecimentos ao longo da vida, de criar e inovar, de questionar, intervir e ser agente de transformações sociais, culturais e ambientais.



Para as redes de ensino, cabe ampliarem vivências, experiências, integralizar os eixos estruturantes e alinhar o projeto pedagógica em toda a educação básica. No ensino fundamental, o engajamento dos estudantes em projetos de trabalho e a vivência de metodologias ativas criam oportunidades para que desenvolvam o papel de estudante investigativo potencializando a experiência dos itinerários formativos quando chegarem ao ensino médio. Apesar dos desafios existentes frente à nova resolução do ensino médio, as expectativas são positivas com relação aos ganhos para a educação brasileira. A proposta da nova reforma chega para trazer mais sentido para a vida dos estudantes, uma vez que o ato de aprender se configure como experiência pessoal, organizada, ativa e investigativa.



Rita Rangel é gestora pedagógica da rede de colégios Santa Marcelina.



PALAVRA DO LEITOR

Nada transparente

Transferência igual ao cartão corporativo e aos inquéritos com 100 anos de sigilo (Bolsonaro renova ataque ao STF, diz ter inimigos nos três poderes e exige ‘transparência’ no voto). É um psicopata mesmo, igual ao outro nazifascista que é a favor do AI- 5 e se esconde da Justiça no Congresso Nacional (deputado Daniel Silveira).

José Walmir Amaral

do Facebook



Racha no PSDB

Isso é porque eles perderam o rumo e agora voltaram atrás (Presidente do PSDB divulga carta garantindo candidatura de Doria à Presidência). Mesmo assim, o senhor Doria vai para o ralo porque agora nem vai aparecer nas pesquisas. O trem saiu dos trilhos e agora ficou difícil para eles (PSDB).

Gilson Rozendo

do Facebook



Dallagnol – 1

Ajudar instituição, nada! Ajudar morador de rua, nada! Asilo, nada! Orfanato, nada! Agora, mandar pix para ex-integrante do MPF (Ministério Público Federal), que tem patrimônio em terras a perder de vista e sempre viveu do dinheiro público, aparece um monte de seguidor (Dallagnol cancela chave pix após doações atingirem R$ 575 mil).

Antonio Vagner Vagner

do Facebook



Dallagnol – 2

No caso em que o ajudante de Sergio Moro, o jurista e político filiado ao Podemos – que foi procurador da República –, Deltan Martinazzo Dallagnol tem de pagar R$ 75 mil a Lula por esquema irregular na condenação do petista, fico imaginando se fosse o contrário, se fosse Lula que tivesse de pagar e conseguisse arrecadado os R$ 575 mil. Já teriam quebrado os sigilos de toda família de Lula, de seus assessores, para poder descobrir a origem dessa bolada. Mas como foi o ex-procurador de Moro, está tudo bem, tudo certo. País desigual será sempre desigual. Quanto a Moro, que acaba de trocar de partido, o que ele quer é somente a imunidade parlamentar, porque sabe que no ano que vem, com a vitória de Lula, seu futuro é sombrio. Fico com dó de quem o tratou como herói. Quanta decepção! Mas não se abatam. Da próxima vez é só analisar com consciência antes de depositar confiança em qualquer um que apareça com discurso de super-herói!

Luís Bernardo Neto

Ribeirão Pires



Petulância!

Petulância, deputado Daniel Silveira, é o senhor desrespeitar a corte maior, o STF (Supremo Tribunal Federal), e não usar tornozeleira. O senhor não é melhor que qualquer outro brasileiro. Se o plenário é inviolável, a nossa Constituição é soberana. Mas como dizem, mexe no bolso que a ‘vítima’ acorda e o machismo neste caso engole seco e cede. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, que não se intimida diante de deputados ‘machões’!

Tânia Tavares

Capital



Showmício

O grande evento musical-político acontecido recentemente em São Paulo, com a participação em destaque de Pabllo Vittar e outros artistas, deveria, corretamente, ser chamado de ‘showmício LulaAlkmin’, em vez de Lollapalooza.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Esquizofrênico

O Brasil está nas mãos de um esquizofrênico, Jair Bolsonaro, que disse que respeitar a Constituição lhe ‘embrulha o estômago’. E, em evento em Brasília, neste 31 de março, data que completa 58 anos da ditadura militar, horrorosos anos de chumbo, mais uma vez afronta nossas instituições: ‘Bota tua toga e fica sem encher o saco’. Acrescenta, ainda, que fica possesso quando aliados sensatos lhe pedem calma! Também, neste rol de barbaridades, não faltou a Bolsonaro elogiar o período da ditadura militar, comparando inclusive ao seu governo. Realmente, é explícito como este intragável presidente idolatra ditadores e torturadores, já que nas suas veias vertem sangue do regime de exceção.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)