Osaka vira semifinal diante de Bencic e buscará seu quinto título em Miami

31/03/2022 | 19:07



Naomi Osaka não estava brincando quando disse que se sente em casa jogando no WTA 1000 de Miami. Dona de quatro títulos no torneio, ela vai buscar seu quinto troféu no sábado. Nesta quinta-feira, a japonesa sofreu diante da campeã olímpica Belinda Bencic, mas conseguiu a virada para ir à decisão, ganhando por 4/6, 6/3 e 6/4 em 2h09.

Osaka começou a semifinal com imposição e, além de fechar seu serviço, ainda pressionou o saque de Bencic na sequência. Desperdiçou dois breakpoints e viu a história do jogo virar. A campeã olímpica emplacou logo quatro games seguidos, quebrando duas vezes e ficando em situação tranquila.

A japonesa ainda devolveu uma das quebras, no sexto game, mas acabou não evitando perder a parcial por 6/4 para a suíça após salvar dois set points. No terceiro, nada pôde fazer.

Menos nervosa e mais concentrada, voltou logo abrindo 2 a 0 no segundo set. A tetracampeã de Miami aproveitou muito bem as duplas faltas da tenista suíça para igualar a semifinal em 1 a 1 ao fechar por 6/3. Foram duas quebras contra uma para Osaka.

O terceiro e decisivo set começou equilibrado até 2 a 2, quando a japonesa atacou bastante para conseguir um break de vantagem ao quebrar o serviço de Bendic em sua terceira chance. Chegou a abrir 5 a 2 e sacar para a vitória. A suíça se salvou devolvendo quebra e sacando bem.

Osaka teria mais uma oportunidade de ir à decisão servindo com 5 a 4. Foi logo abrindo três match points e se garantiu na decisão ao aproveitar a segunda chance. Sacou forte e viu a rival devolveu para fora. Após 13 meses, a ex-número 1 do mundo volta a uma final.