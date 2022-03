Após impasse, João Doria mantém candidatura à presidência e renuncia ao governo de São Paulo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



31/03/2022 | 17:36



Após impasse que quase implodiu internamente o PSDB, o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou que deverá ser candidato a presidente da República e renunciou ao comando do Palácio dos Bandeirantes. O tucano fez o anúncio em seminário municipalista que ocorreu na tarde de hoje no Palácio dos Bandeirantes.

Dessa forma, com a decisão de seguir como pré-candidato a presidente, João Doria deverá abrir caminho para seu vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB) a disputar a vaga da principal cadeira do Palácio dos Bandeirantes.

“Quero dizer que serei, sim, candidato à presidência do País pelo PSDB. Vamos vencer o populismo a maldade, a adversidade, a corrupção”, afirmou Doria ao fim de seu discurso. Um pouco antes disso, o ainda governador disse que o trabalho no Estado continua, mas “pelas mãos” de Rodrigo Garcia. “Daqui para frente nosso trabalho continua nas mãos experientes de Rodrigo Garcia e que deverá ser reeleito como governador do Estado”, disse.

Durante sua fala, Doria aproveitou o holofote e realizou balanço de sua gestão. Chorou, relembrou o pai, o ex-deputado João Doria e que chegou a ser cassado após o golpe militar de 1964 e exilado.

Desa forma, Doria retoma ao principal objetivo que traço após ser eleito governador e também ser avalizaado por disputa interna do partido para ser o candidato ao Palácio do Planalto, quando venceu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Logo pela manhã, a notícia de que Doria abandonaria a disputa eleitoral e se manteria governador sacudiu o tucanato nacional. Desde as primeiras horas, aliados do governador tentaram demovê-lo da decisão. O vice-governador, Rodrigo Gacia, um dos que seriam mais impactados pela decisão de Doria, não teria escondido a insatisfação. Ele se juntou ao PSDB ainda no ano passado para disputar a eleição como candidato ao governo de São Paulo. Momentos antes do anúncio de Doria, o núcleo mais próximo conseguiu fazer com que o tucano se mantivesse no plano inicial.