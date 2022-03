Bruce Willis esquecia falas e disparou arma fora de hora, dizem testemunhas

31/03/2022 | 16:22



O anúncio, nesta última quarta-feira, 30, de que o ator Bruce Willis fará uma interrupção na carreira para tratar uma afasia, um transtorno de linguagem ocasionado por uma lesão cerebral, pode ter pegado o mundo e os fãs do astro de Hollywood de surpresa, mas a má condição de saúde não era uma novidade para quem trabalhava com o astro. A revelação foi feita pelo jornal Los Angeles Times que entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Willis nos últimos anos. Os depoimentos mostram que os problemas no estado cognitivo do artista já eram perceptíveis.

Segundo relatos, o ator esquecia as falas, às vezes não se recordava do motivo de estar no set de filmagem e até mesmo já disparou uma arma cenográfica fora de hora. Os depoimentos revelados pelo jornal ainda dizem que Willis usava um ponto na orelha para que alguém ditasse seus textos. Dois membros da equipe de White Elephant (longa ainda não lançado) dizem que, durante a gravação do filme no ano passado, o ator questionava: "Eu sei porque você está aqui, e eu sei porque você está aqui, mas por que eu estou aqui?". "Não ficamos irritados, mas foi mais tipo: 'Como podemos evitar que a imagem de Bruce fique manchada?'. Alguém dizia a fala para ele e ele não conseguia entender o significado. Ele era um marionete", revelou um dos membros da equipe do filme.

O diretor do longa de ação, Jesse V. Johnson disse ao jornal que depois da experiência, se recusou a trabalhar com o ator novamente: "Todos somos fãs de Bruce Willis, mas o acordo parecia errado e uma forma triste de terminar uma carreira incrível. Nenhum de nós se sentiu confortável".

No filme Difícil de Matar (2020), Bruce Willis interpretou o pai da personagem vivida pela atriz Lala Kent. Em uma das cenas, ele deveria dizer uma determinada fala, que seria a deixa para que a Lala se abaixasse antes de Willis disparar uma arma cenográfica, mas isto não ocorreu e o ator acabou disparando as balas de festim nas costas da atriz: "Da primeira vez, eu disse: 'tudo bem, vamos começar de novo'", contou Lala na reportagem. Ela disse que pediu ao diretor para lembrá-lo da fala, mas mesmo assim não funcionou.

O diretor Matt Eskandari não se pronunciou sobre o caso, e o armeiro da produção negou que o acidente tenha ocorrido. No entanto, alguns membros da equipe confirmaram o episódio sem se identificarem. Um deles acrescentou: "Sempre garantíamos que ninguém estivesse na frente dele quando ele estava manuseando armas".