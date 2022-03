ROCAM prende dois dos responsáveis pelo arrastão no bairro Bom Pastor em Santo André

Heitor Santos



31/03/2022 | 15:11



Durante mais uma etapa Operação Grande ABC Mais Seguro realizada na noite desta quarta-feira (30) em Santo André, uma equipe do 10º batalhão da ROCAM realizou a prisão de dois indivíduos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Os homens também fazem parte da gangue de motos responsável pelo arrastão dessa terça-feira no bairro Bom Pastor.

Durante patrulhamento no cruzamento entre as ruas José d''Angelo e a rua Felicio Pedroso a equipe se deparou com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que ao avistar os agentes iniciaram uma fuga. Após a captura de ambos a equipe encontrou um revólver com três munições, um celular roubado e a moto também foi identificada como produto de roubo.

Os indivíduos foram encaminhados para o 6ºDP.