Paulo Serra realiza vistoria nas obras do Teatro Conchita de Moraes

Renan Soares

Especial para o Diário



31/03/2022 | 14:56



Um dos mais tradicionais equipamentos culturais de Santo André vai retornar neste ano. O prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou na manhã desta quinta-feira, o andamento das obras de revitalização do Teatro Conchita de Moraes, localizado na Praça Rui Barbosa, no bairro Santa Teresinha. A reforma, feita pela Ponto Forte Construções e Empreendimentos, recebeu mais de R$ 3 milhões em investimentos e deve ser finalizada até julho. A expectativa é que o Teatro Conchita de Moraes possa ser inaugurado novamente para o público em outubro deste ano, antes da estimativa inicial, que era abril de 2023.

“A gente começou essa obra alguns meses atrás, viemos hoje conferir, obra em ritmo acelerado até o final do ano, tudo correndo bem, a gente deve ter o teatro de volta para nossa gente, para nossa cidade, mais um equipamento histórico, simbólico de cultura que a gente devolve para Santo André, aqui no segundo subdistrito, devolvendo mais um símbolo importante de cultura e de sentimento do Andreense”, disse o prefeito Paulo Serra, durante o percurso.

A visita, que se iniciou na recepção do Teatro, e seguiu pelas três salas de ensaio, biblioteca, sala de figurinos, camarins, palco e plateia, que também passam por reforma. A principal questão positiva apontada durante a vistoria foram as melhorias em relação a acessibilidade, postas dos lados do espaço e, principalmente, no acesso da recepção para o palco, estas melhorias em relação à acessibilidade foram tantas que reduziram a capacidade do Teatro de 260 para 210 espectadores.