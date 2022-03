Com câmera de 50MP e 5G, smartphone realme 9 Pro+ chega oficialmente ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



31/03/2022 | 14:55



A realme anunciou oficialmente hoje (31) o lançamento do realme 9 Pro+ no mercado brasileiro. O smartphone se destaca por câmera de ponta e suporte a 5G. O preço sugerido é de R$ 3.499.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O realme 9 Pro+ é equipado com a câmera Sony IMX766 OIS, pela primeira vez presente no segmento intermediário, alto-falante estéreo duplo Dolby Atmos, tela Ultra Fluida com taxa de atualização de 90Hz e processador MediaTek Dimensity 920 5G.

Além disso, o smartphone vem com a interface realme UI 3.0, baseada no Android 12, pré-instalada, e oferece 128 GB de memória e 8 GB de RAM.

Entre 6 e 8 de abril, o realme 9 Pro+ estará disponível para venda por R$ 3.50 com exclusividade nas Americanas, Shoptime e Submarino. A partir do dia 9, o smartphone também chega aos demais marketplaces oficiais da realme no país (Amazon, Mercado Livre, Aliexpress e Shopee).

Créditos: Divulgação / realme Créditos: Divulgação / realme × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Créditos: Divulgação / realme Créditos: Divulgação / realme ×

Câmera de flagship em smartphone intermediário

O realme 9 Pro+ chega ao mercado com uma das melhores câmeras do segmento. Equipado com tecnologia de imagem ProLight, com sensor principal Sony IMX766, sistema de estabilização dupla OIS e EIS e tecnologia Engine de Redução de Ruídos por IA 3.0, o realme 9 Pro+ oferece a melhor qualidade de imagem em um smartphone intermediário, podendo ser comparado aos principais aparelhos premium atualmente disponíveis.

Seu conjunto triplo de câmeras conta ainda com uma lente super-wide de 119º e uma macro de 4cm. O Modo Urbano de Fotografia 2.0 oferece a opção de Longa Exposição Inteligente, em que os filtros Hora do Rush, Rastro Neon, Pintura de Luz e Retrato com Rastro de Luz podem ser ativados para fotos incríveis com longa exposição.

O realme 9 Pro+ tem tela Super AMOLED com taxa de atualização de 90Hz. O sensor de impressão digital está localizado sob a tela e monitora também a frequência cardíaca do usuário. Além disso, o modelo é o mais fino entre os aparelhos da linha, com 7,99mm de espessura, 182g de peso.

O realme 9 Pro+ também possui motor linear no eixo X, aprimorando a tactilidade das vibrações, bateria de 4.500 mAh e carregamento SuperDart de 60W, proporcionando aos usuários uma experiência mais prática e rápida a caga recarga.