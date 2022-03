Rússia diz ter completado recompra de eurobônus no total de US$ 1,45 bilhões

31/03/2022 | 14:46



O Ministério das Finanças da Rússia informou nesta quinta-feira que completou a recompra de eurobônus com vencimento no dia 4 de abril no total de US$ 1,45 bilhões, o que representa 72,4% do volume total emitido.

Segundo comunicado, as obrigações foram declaradas cumpridas e o balanço de dólares ainda em circulação desse título é de US$ 552,4 milhões. O Ministério informa o agente pagador, o Citibank, foi notificado.

"Como resultado, os detentores de Eurobonds Rússia-2022 receberam integralmente o equivalente em rublo ao valor nominal desses instrumentos de dívida resgatados em 4 de abril de 2022, bem como o equivalente ao rendimento do cupom acumulado na data de liquidações de resgate, no valor total de 124,40 bilhões de rublos", diz o Ministério em nota.