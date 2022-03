O amor está no ar! Protagonistas de Pousando no Amor oficializam a união e movimentam a web

31/03/2022 | 14:10



Viva o amor! Nesta quinta-feira, dia 31, os protagonistas de Pousando no Amor, Hyun Bin e Son Ye Jin, oficializaram a união na Coreia do Sul.

Através das redes sociais, algumas fotos do luxuoso casamento, que aconteceu em um hotel em Gwangjin, na Coreia do Sul, foram compartilhadas e levaram os fãs à loucura.

A agência MS Team Entertainment emitiu um comunicado sobre a cerimônia:

Eles terão a cerimônia de casamento hoje, dando o primeiro passo como marido e mulher. A cerimônia será privada, pela situação da Covid-19, então pedimos a compreensão de todos. Agradecemos profundamente todo o suporte dado ao casal desde o começo.

Vale pontuar que o casal atuou junto em The Negotiation, no ano de 2018. O namoro foi confirmado no começo de 2021 e, um ano depois, os eles anunciaram o noivado.