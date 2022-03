Dublê de Bruce Willis diz que reparou que havia algo de errado com ator em últimas filmagens

31/03/2022 | 14:10



Stuart F. Wilson, que foi o dublê responsável pelas cenas de ação de Bruce Willis nos últimos 17 anos de idade, disse que reparou que teve algumas mudanças no ator durante o último trabalho deles juntos - o profissional deu seu depoimento para o jornal britânico The Sun um dia após ser anunciado o afastamento de Wills de sua carreira por conta de seu diagnóstico de afasia.

Nós notamos algumas mudanças, mas muitas vezes essas celebridades maiores, muito, muito populares, como o Bruce, só tem muita coisa na cabeça.

Às vezes, quando você falava com ele, ele parecia distraído, talvez não fosse nada demais, mas agora fico imaginando se havia outras coisas acontecendo, contou.

A doença é um distúrbio de linguagem que afeta as capacidades de comunicação da pessoa - ela acontece por uma lesão no cérebro, causada por uma pancada ou por um acidente vascular cerebral, AVC. Dessa forma, o paciente passa a ter dificuldades de compreensão e expressão, seja por meio de fala ou escrita.

Fontes dizem que estado cognitivo de Bruce Willis já estava deteriorado

O jornal Los Angeles Times conversou com mais de 20 pessoas que filmaram com Bruce Willis nos últimos anos e que, segundo os depoimentos, o estado cognitivo do artista já estava se deteriorando - as fontes afirmaram que ele esquecia as suas falas, além de não conseguir se lembrar do motivo de estar no set de filmagem.

Eles também contaram que Bruce usava um ponto na orelha para que alguém pudesse ditar as suas falas.