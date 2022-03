Sabrina Sato revela que colocou silicone nos seios por ter sofrido traumas de infância: -Ficavam me chamando de jabuticaba

31/03/2022 | 14:10



Sabrina Sato revelou que decidiu colocar próteses de silicone nos seios após ter sofrido bullying na adolescência. Durante o programa Saia Justa, do GNT, a apresentadora falou sobre os apelidos que a assombraram no passado e os traumas deixados por eles.

Ela começou explicando sobre os rótulos que recebia na infância:

- Rótulo ajuda a definir, mas atrapalha muito porque limita. Você pode ficar preso nesse rótulo se você acreditar nele, se levar ele a sério. Desde criança eu recebi os piores rótulos: esquisita, japa, burra, minha verruga gerou vários rótulos. Conforme você vai crescendo, vai piorando. Depois veio pra frentex, burra de novo, gostosa. Se eu tivesse ficado presa nos rótulos que me deram lá atrás, eu não estaria sentada nesse sofá com vocês.

A artista também revelou que sofreu bullying por conta de seus seios pequenos.

- Eu tenho silicone e eu acho que tem muito desses rótulos que me trouxeram traumas na infância. Na escola, os meninos ficavam me chamando de jabuticaba, eu não entendia o porquê, eu achava que era por causa da pinta, mas era por causa dos meus seios. Me doeu muito. Eu tentei usar sutiã de enchimento, de algodão, durante muito tempo, mas nunca cresceu.

Segundo Sabrina, os apelidos pejorativos recebidos de colegas de escola a levaram a passar pela cirurgia.

- Chegou uma hora que eu coloquei silicone, isso machuca a gente, né? Em determinados momentos da vida, isso pode te brecar e te segurar.