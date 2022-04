O Ginasiano inicia o ano 4. Juá setentão ganha uma revista. Cabeça Ativa abre o coração.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/04/2022 | 05:58



EDUCAÇÃO – Dilson de Oliveira Nunes edita o número 37 de “O Ginasiano”, revista on-line dedicada aos ex-alunos da Escola Amaral Wagner, de Santo André.

Na capa, Maria Madalena Siqueira Nunes, a Madá, que nasceu em Santarém, viveu em Manaus e um dia, de navio, veio para Santo André.

“Diverti-me muito nos bailinhos no pátio da escola e na casa dos alunos. Participei das festas juninas, assisti jogos na ACTU e no clube da Laminação”, conta Madá na entrevista.

(ACTU – Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga – e a Laminação Nacional de Metais hoje são saudades).

“O Ginasiano” apresenta três crônicas:

João Botteon lembra o professor Angelo de Barros Araujo, que detestava gravata, jogava bola com os alunos e era bastante liberal nas provas – só que era difícil conseguir nota máxima com ele.

Milton Martins, em “Desfecho de uma vida simples”, fala do homem que, ao completar 80 anos, resolve voltar à sua terra natal. Todo estilo de Anibal Machado, jornalista e escritor que faz parte da primeira linha dos autores brasileiros.

Dilson Nunes focaliza mais uma do Vitão. Está linda a revista. E você pode acompanhar na íntegra, via o QE-code que acompanha Memória.

FUTEBOL – Daniel Alcarria conta a história da Juá Sociedade Esportiva e Cultural, clube que chega aos 70 anos em Mauá. A revista será lançada em 13 de abril no Teatro Municipal de Mauá.

O jornalista Daniel Alcarria revive a Fábrica Grande, reconstitui uniformes do Juá, entrevista ou recupera a memória dos pioneiros, viaja em direção ao presente traçando um perfil de cada época. Flâmulas, faixas, taças, troféus e fotos buscados na sede do clube e nas casas dos personagens.

Linda a foto de Ademir da Guia com a camisa do Juá. O Tricolor do Jardim Zaíra é inserido definitivamente na história mauaense. Sem dúvida, o 13 de abril será uma data nobre na história do Juá e da cidade.

POESIA TEMÁTICA – A revista “Cabeça Ativa” alcança sua edição nº 56 (Ano XIII, fev, mar, abr 2022) robusta e cheia de graça. Obra prima do casal romântico Claudia Brino & Vieira Vivo, de São Vicente para o mundo, com a colaboração sempre brilhante de Neli Vieira, autora da capa. Temática da edição: “Coração”.

“Ao eterno namorado, entreguei desembrulhado, o meu coração. E então morri de amor por uma vida inteira” (Daniela Genaro).

“Todo mundo dá palpites, até o coração palpita” (Cláudia Brino).

“Um amor proibido pode causar tanta dor... Um coração ferido pode ser curado e se transformar em flor” (Sigridi Borges).

“Tua mão no meu seio, sim, não, não, sim, não é assim que se mede um coração” (Alice Ruiz).

“O pulsar do coração é um hino divino, o lembrete mais bonito de que estamos vivos”.

Próximo tema: doces. Participe. Veja procedimento em http://artesanallivrosblogspot.com



Novelas, música, humor...

Texto: Milton Parron

O quinto programa Memória recordando a trajetória do rádio no Brasil desde 1922 é dedicado a três das mais notáveis especialidades doveículo lá no passado: novelas, música popular e humorismo.

Além de depoimentos de artistas, trechos de muitos programas antigos com destaque para os cantores do rádio, Cauby Peixoto, Linda Batista, Angela Maria, Emilinha Borba e Marlene. As cantoras contarão detalhes do concurso Rainha do Rádio que mexia com a opinião pública. Todas estas cantoras foram, ano a ano, Rainhas do Rádio.

O maestro Hervê Cordovil, contratado do Programa de Ademar Cazé no comecinho da década de 30, conta uma história divertidíssima que se passou com o sonoplasta do programa, nada menos que Noel Rosa.

Paulo Gracindo fala das primeiras novelas seriadas do rádio, em algumas delas ele próprio trabalhou, incluindo a mais emblemática de todas, “O Direito de Nascer”.

Tem ainda trechos dos programas de humor PRK-30, Balança Mas Não Cai e Tancredo e Trancado.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

Memórias Musicais

Especial: um ano sem Agnaldo Timóteo. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Grande ABC e Você

O segundo programa antecipa a Semana Santo André 2022. Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Hoje, sábado, 26, às 7h. Rádio ABC AM (1.570).



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 2 de abril de 1972 – Ano 14, edição 1807

COMUNICAÇÕES – O ministro Higino Corsetti inaugurou ontem oficialmente em todo o País o sistema de televisão em cores. O comando da primeira transmissão esteve a cargo da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo.



DIÁRIO HÁ 30 anos

Quinta-feira, 2 de abril de 1992 – Ano 33, edição 8035

SANTO ANDRÉ – Prefeitura anistia moradia irregular.

SÃO CAETANO – Trecho da Guido Aliberti desaba.

EM 2 DE ABRIL DE...

1952 - Criada a Delegacia regional do Sesi, em Santo André.

1967 – Ford lança o modelo Galaxie, automóvel de alto luxo.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversariam em 2 de abril:

Alumínio (1991), Capão Bonito (1857 a 1866; 1868), Cotia, Pacaembu, Pongaí, Suzano e Vinhedo (todos em 1949)

Pelo Brasil, entre outros, Jacarezinho, no Paraná.

HOJE

Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

SANTOS DO DIA

Francisco de Paula

Maria do Egito

Falecimentos

Santo André

Verônica Marcatto Bueno, 104. Natural de Taiaçu (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jarbas Luchesi, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Ilda Gugliano Feltrin, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Valdemar Fanani, 78. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Maria Aprigio, 94. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Izabel Sampaio da Rocha, 103. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Pedro Miguel, 88. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Terezinha Maria Schemberg, 77. Natural de Rebouças (Paraná). Dia 25. Cemitério São José.