BMW Série 3 elétrico, especialmente feito para a China, é apresentado

A BMW apresentou o primeiro BMW Série 3 elétrico, especialmente voltado para o mercado da China. Chamado de i3 eDrive35L, o modelo começará a ser vendido no mercado chinês no mês de maio.

Feito exclusivamente para atender os requisitos específicos dos clientes chineses, a versão elétrica conta com uma distância entre eixos 11 cm mais longa do que um Série 3 padrão. Apesar do espaço extra para o banco traseiro, o sedã elétrico mantém o DNA BMW.

Com 285cv de potência, torque de 400nm – e autonomia de 526 quilômetros (de acordo com o ciclo chinês CLTC), o Série 3 elétrico usa a 5ª geração do powertrain elétrico da BMW, chamado eDrive e que equipa os modelos iX3, i4 e o iX.

Além disso, o BMW Série 3 elétrico tem diversas tecnologias de ponta, como conectividade com a rede 5G, Digital Key, entre outros equipamentos.