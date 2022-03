Opera GX: navegador gamer ganha funções e melhora experiência de streaming

Da Redação

Hoje, o navegador gamer Opera GX lança duas novas funcionalidades. São elas: GX Profiles (Perfis GX, em tradução livre) e Video Pickup (Marcador de Vídeo, em tradução livre).

Os GX Profiles possibilitam que o usuário crie diversas “cópias” do navegador e separe-os em categorias como trabalho, estudos e vida pessoal. Já a ferramenta de Video Pickup permite que o user continue assistindo a um vídeo de onde parou, seja pelo computador ou pelo celular.

Os GX Profiles elevaram a personalização dos navegadores web:

“Streaming” é o perfil perfeito para quem trabalha com streaming. Quando pré-definido, o feature pode mutar todas as outras guias, evitando que o profissional seja banido por violar os direitos autorais de uma música que esteja tocando, por exemplo.

“Potato” é a versão mais minimalista do Opera GX, que mostra apenas o que o usuário deseja focar em determinado momento.

“Rogue” é bem útil quando mais de uma pessoa usa o mesmo computador, pois esse perfil reseta o histórico do navegador assim que a janela é fechada.

“Default” é a versão pré-definida do Opera GX.

“Custom” é um perfil que pode ser completamente personalizado pelo usuário.

Streamers podem criar um perfil “broadcast friendly”, assegurando que nenhuma notificação interrompa a sua gravação. Os próprios telespectadores também podem utilizar essa função para conseguir assistir aos seus programas sem distrações – até mesmo se o desejo deles for apenas desaparecer das redes sociais por algumas horas.

O acesso e a customização desses perfis é feito pelas configurações Easy Setup no desktop do Opera GX. Assim que os perfis forem criados, o ícone deles aparecerá na barra de tarefas do computador e cada um terá uma cor diferente. Assim, vai ser possível selecionar ou alterar perfis com maior facilidade.

Quanto ao Video Pickup, a ferramenta permite que o usuário continue assistindo um vídeo exatamente de onde parou, independentemente do gadget. Para isso, basta apertar o botão “continuar assistindo pelo celular” que irá aparecer na tela e escanear o QR Code para que o “show” possa continuar.

O feature também pode ser usado para transformar um dispositivo móvel em uma tela complementar.

É possível fazer o download do Opera GX pelo site. O programa é compatível com o Windows, Mac, iOs e Android. O feature Perfis GX está disponível no Opera GX do Windows.