Sthe Matos relembra internação por sangramento no cérebro: A dor era muito intensa e acabei perdendo os sentidos

31/03/2022 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 31, Sthefane Matos falou sobre a sua internação por conta de um sangramento no cérebro. A influenciadora, de 23 anos de idade, participou do quadro Bem Estar, no programa do Encontro com Fátima, e relembrou como tudo começou. Segundo ela, foi com uma dor muito forte na cabeça.

- Antes de eu ser internada já fazia cinco dias que eu me sentia muito mal. Eu estava com fortes dores no corpo, dor de cabeça muito leve, também estava com uma tosse muito intensa e já havia testado negativo para covid-19. Comecei a sentir uma dor de cabeça mais intensa, porém ficou anormal de uma forma que saiu do zero ao dez em menos de um minuto. A dor era muito forte, muito intensa, eu não consegui abrir os olhos e acabei perdendo os sentidos, disse ela que no momento do ocorrido estava com duas amigas.

Sthe também contou que na tomografia tinha uma mancha, que possivelmente era um sangramento, mas apenas com exames seria confirmado. Depois do ressonância e da retirada de um líquido da coluna, os médicos descartaram um AVC. Segundo os profissionais, o sangramento pode ter sido causado após um momento de esforço da influenciadora, que já estava com um quadro viral.

A ex-Fazenda também relembrou as 24h que ficou na UTI. Ao todo, foram dois dias internada e um dia sendo observada mais de perto na unidade intensiva:

- Eu fiquei muito assustada, revelou.

Após uma semana de alta, ela contou que agora está aliviada e feliz:

- Emocionalmente super mega aliviada, graças a Deus, estou 100% bem, feliz pelo meu filho, que eu estou bem.