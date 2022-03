Karol Conká comentou sobre o medo de cancelamento dos brothers do BBB22

31/03/2022 | 13:11



Karol Conká comentou nesta quinta-feira, dia 31, sobre o BBB22 durante sua participação no programa Encontro, que é comandado por Fátima Bernardes - a cantora foi considerada a grande vilã da edição do ano passado.

A rapper disse como enxerga o comportamento dos brothers do reality e ainda afirmou que eles estão com medo de serem cancelados fora da casa, como ela foi.

- Você acha que por conta daquela edição do BBB [de 2021] tão intensa, principalmente o pessoal do camarote veio com muito medo de um cancelamento?, pergunto Fátima.

- Sim, mas eu acho válido que essa edição de 2021 teve muitas pessoas que fizeram sucesso e ficar focando só no negativo não é algo muito legal. O que me parece é que quando essas pessoas têm medo de ir para o reality, isso diz muito sobre elas. Porque tivemos pessoas maravilhosas servindo como bom exemplo. O certo seria: vou entrar para ser uma nova Juliette, um novo Gil ou Sarah.

Ela ainda falou que todo mundo tem um pouco de Conká dentro de si e incentivou as pessoas a entrarem no BBB.

- Todo mundo tem um pouquinho de Karol Conká dentro de si e não tem coragem de soltar seus sentimentos. No meu caso, eu tive uma péssima atitude dentro da casa, com outras pessoas. Mas o Big Brother pode trazer muita coisas boa para a vida, até das vilãs. Então, entrem e se joguem.