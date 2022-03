Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu: Eu não tive reação

31/03/2022 | 13:10



Angélica abriu o jogo recentemente e falou sobre um episódio de abuso sexual que sofreu quando estava na adolescência - e nesta quinta-feira, dia 31, ela falou sobre o assunto durante o programa Encontro comandado por Fátima Bernardes.

- Eu acabei falando de um abuso, de uma violência, que eu também sofri quando eu tinha 15 anos. Que sempre foi minimizada por minha parte. Porque... A gente não tem essa educação, a gente não sabe (...) A violência não precisa ser enorme, não precisa ser um estupro, para ser uma violência. Ela pode ser menor, como foi o que aconteceu comigo. Mesmo assim ela é uma violência e ela não pode acontecer.

- A história é assim: eu estava fazendo uma sessão de fotos em Paris. Na rua. Na frente de um táxi. Porque a música Vou de Táxi é uma versão de uma música francesa. Então eu estava lá fazendo essa divulgação da música. E um grupo de homens se aproximou para ver a sessão de fotos e falaram, em francês: Uma brasileira que canta a música Vou de Táxi. Foram chegando perto. E falaram: Vamos fotografar. Era uma revista de celebridades e as pessoas chegando perto para a revista. Eles foram chegando mais perto. Eu estava atrás de um carro e eles foram encostando e passando a mão em mim, atrás desse carro.

- Passando a mão na minha bunda, na minha perna, no meu corpo inteiro. E ninguém via. E eu fiquei petrificada ali, fazendo as fotos. Eles saíram, foram embora rindo, e eu continuei ali, não falei nada para ninguém (...) Eu não tive nenhuma reação, relatou a esposa de Luciano Huck.