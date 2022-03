Maiara e Maraísa comentam participação no The Voice Kids: - Estamos muito felizes

31/03/2022 | 13:10



Depois de ser divulgado que Maiara e Maraísa são as novas técnicas do The Voice Kids, a dupla sertaneja falou sobre a novidade durante o programa Encontro da manhã desta quinta-feira, dia 31.

- Nós somos as novas juradas do The Voice Kids. Nós nos juntamos ao Michel Teló e ao Carlinhos Brown e estamos muito felizes. Esperamos todos vocês a partir de maio, falaram elas no recadinho enviado para Fátima Bernardes.

As duas vão substituir Gaby Amarantos na próxima temporada do reality show, já que a cantora está no elenco de Além da Ilusão e segue com a agenda apertada.