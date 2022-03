Artigo: tendências para o mercado de viagens neste ano

Opinião

*Por Daniely de Oliveira*

O mercado de viagens foi um dos segmentos mais impactados nos últimos dois anos. A Organização Mundial do Turismo (OMT) estima que, em 2020, o setor perdeu ao menos 900 milhões de turistas internacionais – o equivalente a cerca de US$ 935 bilhões a menos em receita. No Brasil, o setor emprega 7 milhões de pessoas e responde por 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo um importante braço da economia.

Tendências para o mercado de viagens

A boa notícia é que, com o avanço da vacinação e a reabertura das fronteiras (mediante protocolos), já é possível arrumar as malas novamente e viajar. O ‘novo normal’ fará parte dos deslocamentos por lazer. Com base nisso, consigo enxergar três tendências para 2022:

Ecoturismo: o contato com a natureza está em alta, somado à sustentabilidade, preservação e valorização do patrimônio natural e cultural. No Brasil, a Chapada Diamantina (BA) e a dos Veadeiros (GO), Fernando de Noronha (PE) e Jalapão (TO) são alguns dos grandes destaques. No exterior, a Islândia com seus vulcões e a mágica aurora boreal, as praias tailandesas e as trilhas de Machu Picchu, Patrimônio Mundial da UNESCO, figuram entre os destinos promissores. Corporativo: com o home office e o conceito de trabalhar em qualquer lugar, conciliar o atividades profissionais com viagens é ainda mais fácil. Aluguel de carro: essa é uma prática muito comum nos Estados Unidos e na Europa, e possivelmente irá se difundir no Brasil. Além da segurança e saúde, a privacidade e o conforto são itens que vão pesar na hora decisão, ainda mais se for um trajeto curto.

O turismo pode até estar sendo redefinido, mas o prazer de viajar continua o mesmo. Não se esqueça de consultar os protocolos de entrada em seu destino, ter em mãos passaporte e carteira/aplicativo de vacinação e, para determinados lugares, realizar o teste RT-PCR ou antígeno para covid-19.

Vale destacar que muitas companhias aéreas passaram a adotar canais digitais para check-in e geração de bilhete eletrônico para embarque e check-in automático (via aplicativo em caso de bagagem de mão).

Prepare as malas, aperte os cintos e boa viagem!

*Daniely de Oliveira é gerente de comunicação do ViajaNet, agência de viagens online.

