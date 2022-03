Spotify lança experiência imersiva na playlist oficial de Bridgerton

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/03/2022 | 11:55



Em comemoração à estreia da segunda temporada na Netflix, que ocorreu em 25 de março, o Spotify lançou uma experiência imersiva na playlist oficial de Bridgerton. Agora, fãs em todo o mundo podem ter acesso a diversos conteúdos especiais enquanto ouvem às músicas da série.

Por meio das funcionalidades Storylines (sequência de stories fixos), Playlist Clips (ícone disponível na tela principal acima do título da playlist) e Canvas (loop de vídeos de 3 a 8 segundos entre as músicas), é possível ter acesso a informações sobre a trilha sonora com comentários do supervisor musical Justin Kamps e do compositor da segunda temporada Kris Bowers.

A dupla também comenta como elaborou a lista de canções para Bridgerton e escolheu os instrumentos. E os fãs podem saber mais do compositor como a música funciona como um elo entre o passado e o presente para trazer um toque moderno.

A experiência ainda conta com a presença de membros do elenco, que contam quais são as canções que os inspiram ao entrar em cena. Entre os atores, estão Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgeton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Bessie Carter (Prudence Featherington) e Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte).

A playlist oficial de Bridgerton está disponível pelo desktop e celular neste link. Os conteúdos inéditos, porém, podem ser acessados apenas pelo aplicativo mobile do Spotify.