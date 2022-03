Vaivolta: Magalu começa a testar serviço para alugar produtos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/03/2022 | 11:55



O Magalu anuncia hoje (31) que está testando o serviço de locação VaiVolta. A proposta é que os brasileiros possam alugar produtos e equipamentos por um período determinado. É possível optar por testes temporários de 7, 15 ou 30 dias ou uma assinatura mensal, para ficar mais tempo com o item.

Os produtos disponíveis para aluguel são voltados para o dia a dia de casa, como frigobar, micro-ondas e purificador de água, ou para situações pontuais, como furadeira, caixa de ferramentas, videogame e caixa de som. Após o uso, basta o cliente clicar no botão “Solicitar devolução” na conta do Vaivolta que o Magalu entra em contato para agendar a retirada.

O serviço para alugar produtos está em fase beta e fora das plataformas oficiais do Magalu. Os testes estão sendo realizados em parceria com a Housi, startup de moradia por assinatura. Para o projeto piloto, foram escolhidas a flagship Bela Cintra e a unidade Housi da Paulista. A expectativa após a conclusão do ensaio é começar a operar na cidade de São Paulo e expandir para outras localidades.