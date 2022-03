Shawn Mendes divulga clipe de seu novo single, 'When You're Gone'; assista

31/03/2022 | 11:19



O cantor Shawn Mendes lançou seu primeiro single do ano na madrugada desta quinta-feira, 31. A música When You're Gone chegou às plataformas digitais e já veio acompanhada de um clipe.

Na produção, cenas em preto e branco se intercalam com cenas coloridas. O foco é mostrar os bastidores da vida do artista, com imagens de shows, ensaios em estúdios de gravação e encontros com fãs.

When You're Gone sucede a faixa It'll Be Okay, lançada em dezembro do ano passado, após término com a cantora Camila Cabello. Recentemente, o cantor desabafou sobre o fim da relação em um vídeo publicado nas redes sociais e disse: "Finalmente estou sozinho e eu odeio isso... É a minha realidade sabe".